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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Курская АЭС отключила энергоблок №4 на плановый ремонт

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Курская АЭС остановила энергоблок №4 на плановый ремонт, говорится в сообщении Росэнергоатома.

"31 мая 2022 года энергоблок №4 Курской АЭС отключен от сети для проведения планово-предупредительного текущего ремонта. Его продолжительность согласно годовому графику ремонтной кампании концерна "Росэнергоатом" составит 115 суток", - говорится в сообщении.

Планируется провести ремонты основного оборудования турбинного и реакторного отделений, контура многократной принудительной циркуляции охлаждающей воды, системы продувки и расхолаживания, других систем энергоблока. Будут также проведены работы по модернизации и продлению срока эксплуатации оборудования.

Курская АЭС более чем на 80% обеспечивает энергопотребление Курской, Орловской и Белгородской областей с населением 3,41 млн человек. На станции четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей мощностью 4 ГВт. Они были подключены к единой энергетической системе страны в 1976, 1979, 1983 и 1985 годах соответственно. В 1994-2009 годах все действующие энергоблоки прошли глубокую техническую модернизацию.

Росэнергоатом
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