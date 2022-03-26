Минобороны заявило о 2,7 млн украинцах, желающих переехать в Россию

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ утверждает, что располагает данными о более чем 2,7 млн. украинцев, которые хотят переехать в Россию.

"По результатам ежедневного мониторинга установлено, что только за прошедшие сутки таких обращений поступило еще 2 125, всего их в базе данных уже 2 728 457 с конкретными фамилиями и адресами уже из 2 095 населенных пунктов Украины", - сказал в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, жители украинских городов обращаются на "горячую линию" российского межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине, в российские органы власти и к близким, проживающим в России.

Эвакуация

По сообщению Минобороны, в Россию с 24 февраля с территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуировано почти 440 тыс. жителей, включая более 91 тыс. детей.

"Только за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР эвакуированы в Россию 19 694 человека, из них 3300 детей", - добавил Мизинцев.

Из Мариуполя, по заявлению российских военных, за период военной операции без участия властей Украины эвакуирован 98 081 человек, в том числе 4183 человека за истекшие сутки.

Также Минобороны РФ сообщает, что Россия в субботу открыла десять гуманитарных коридоров для эвакуации населения из украинских городов. Мизинцев заявил, что власти Украины не согласовали ни одного из предложенных РФ гуманитарных коридоров и объявили о 13 дополнительных маршрутах на подконтрольных Киеву территориях.

"На всех, в том числе предложенных официальным Киевом маршрутах, Вооруженные силы России и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик в полном объеме соблюдают введенные "режимы тишины", - заявил Мизинцев.

Он утверждает, что Киев препятствует эвакуации населения украинских городов по гуманитарным коридорам в Россию.

Также Мизинцев заявил, что Россия не создает угроз для гражданского судоходства, ежедневно открывает безопасный коридор в юго-западном направлении от территориального моря Украины.

"Со стороны Российской Федерации никакой опасности свободе гражданского судоходства не создается", - сказал он.