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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:03

Поезд с беженцами из Мариуполя прибыл в Самарскую область

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Поезд с эвакуированными жителями украинского Мариуполя прибыл в ночь на воскресенье в Самарскую область, сообщил в своей социальной сети губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Встретили жителей Мариуполя. Это прежде всего женщины, старики и дети, которые нуждаются в нашей помощи. Со своей стороны создали для них все необходимые условия", - сообщил Азаров.

Пресс-служба правительства Самарской области отмечает, что регион встретил уже второй поезд с беженцами.

"В Самарскую область прибыло еще 322 вынужденных переселенца, в том числе 74 ребенка", - говорится в сообщении.

Большая часть прибывших будет размещена в оздоровительном лагере "Космос-2" и в санатории "Алые паруса". В пунктах временного пребывания организовано полноценное горячее питание, медицинское обслуживание и информационное сопровождение.

Хроника 24 февраля – 27 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия Мариуполь Самарская область
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