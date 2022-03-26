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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:03

Потушен крупный пожар на вещевом рынке в Магнитогорске

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали крупный пожар на вещевом рынке в Магнитогорске, возникший в субботу вечером, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по Челябинской области.

Сотрудник пресс-службы уточнил, что площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет.

"Сейчас проводится проливка и разборка строительных конструкций", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, сигнал о возгорании кровли павильонов на вещевом рынке поступил 26 марта в 18:17 (16:17 по московскому времени).

Магнитогорск
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