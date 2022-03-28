Губернатор Кубани пообещал льготы импортозамещающим производствам

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Власти Краснодарского края утвердили дополнительные меры поддержки предприятий и направят на это 1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.

"Сегодня важно поддержать отечественное производство, создавать благоприятные условия для развития промышленности и сокращения зависимости от зарубежных товаров и продукции. Так, импортозамещающие предприятия смогут получить субсидии на обеспечение до 30% затрат, связанных с капиталовложениями. На это направят 1 млрд рублей. А фонд развития промышленности края будет выдавать льготные займы под 0,1%", - сказал Кондратьев.

Кроме того, господдержкой смогут воспользоваться компании, реализующие в регионе инвестиционные проекты.

"Установили максимальную льготную плату по договорам аренды земельных участков в размере 1 рубля для инвестпроектов в рамках офсетных контрактов. Для бизнесменов, понесших затраты при работе над масштабными инвестпроектами, предусмотрели возможность их корректировки. Упростили и сократили в 2 раза сроки проверки проектов на соответствие критериям для предоставления мер государственной поддержки. Это поможет бизнесу адаптироваться и пересмотреть финансовые резервы. А край, в свою очередь, сохранит деловых партнеров", - добавил губернатор.

Точечные изменения коснутся отдельных отраслей промышленности. Так, максимальная сумма займа по программе "бизнес оборот" для станкостроительной отрасли выросла вдвое – до 100 млн рублей. Резидентам промышленных парков Кубани будут предоставляться субсидии на возмещение 50% затрат на оплату земельных участков, на период строительства производств сроком не более 3 лет, а также за арендованные производственные помещения.

Кроме того, сельхозтоваропроизводители, которые будут закупать технику, произведенную в крае, также могут рассчитывать на субсидии.

Фонд развития бизнеса Краснодарского края обеспечит льготные условия предоставления поручительств субъектам МСП, деятельность которых отнесена к обрабатывающим производствам, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в начале марта на Кубани был утвержден план обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, который направлен на смягчение последствий санкций.

По поручению губернатора в Краснодарском крае также заработала "горячая линия" для промышленных и обрабатывающих предприятий на базе краевого фонда развития промышленности. С ее помощью можно получить информацию по импортозамещению сырья и оборудования, кооперации производителей в новых экономических условиях, а также консультацию о действующих и новых мерах господдержки.