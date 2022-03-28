Минобороны РФ сообщило о продвижении российских войск в Донецкой области

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что российская армия продолжает наступательную операцию в Донецкой области Украины.

"Группировка войск российских Вооруженных сил, продолжая успешные наступательные действия, вклинилась на два километра вглубь обороны 95-ой десантно-штурмовой бригады украинских вооруженных сил и вышла к южным окраинам Новоселовки", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в понедельник.

"Подразделения Луганской народной республики в ходе наступления продвинулись на пять километров, овладели населенными пунктами Ивановка, Новосадовое и вышли на рубеж Новолюблино, Терны", - сообщил он.

Российские военные за сутки сбили четыре украинских бомбардировщика и один истребитель. "Авиацией и средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за сутки сбиты в воздухе четыре самолета Су-24 военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью, из них два в районе Репки, еще два в районе Городня", - сказал Конашенков.

"В районе Краматорска Донецкой области сбит один украинский истребитель Су-27", - заявил он.

"За сутки уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Капитоновка, Пришиб, Андреевка, Балаклея, Булгаково, Безымяное, Городня, Згуровка, Красногорловка, Мандрыкино, Мариуполь, Термаховка, Толкачи, Чернобаевка, Яковлевка", - сказал Конашенков.

"Кроме того, в районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области сбиты в воздухе пять ракет украинской реактивной системы залпового огня "Смерч", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками за сутки поражены 36 военных объектов Украины. "Среди них: два пункта управления, два зенитных ракетных комплекса, одна установка реактивной системы залпового огня, три склада боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов, и 23 района сосредоточения украинской боевой техники", - сказал Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 308 беспилотных летательных аппаратов, 1713 танков и других боевых бронированных машин, 170 установок реактивных систем залпового огня, 715 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1557 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил он.