Кремль счел "мнением частных лиц" заявления о срыве сроков спецоперации РФ на Украине

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал мнениями частных лиц звучащие комментарии о том, что РФ сорвала сроки специальной военной операции на Украине.

На просьбу сформулировать, как в Кремле относятся к звучащим в различных ток-шоу комментариям о том, что российские войска проводят ротацию, и это означает, что спецоперация не укладывается в первоначальные сроки, Песков сказал: "Как к обмену мнениями частных лиц".

"Кто-то обладает большими знаниями, кто-то обладает меньшими экспертными знаниями", - добавил Песков.

На уточняющий вопрос, влияет ли это на "общую погоду", представитель Кремля ответил: "Нет".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине.