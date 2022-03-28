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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:21

Кремль счел "мнением частных лиц" заявления о срыве сроков спецоперации РФ на Украине

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал мнениями частных лиц звучащие комментарии о том, что РФ сорвала сроки специальной военной операции на Украине.

На просьбу сформулировать, как в Кремле относятся к звучащим в различных ток-шоу комментариям о том, что российские войска проводят ротацию, и это означает, что спецоперация не укладывается в первоначальные сроки, Песков сказал: "Как к обмену мнениями частных лиц".

"Кто-то обладает большими знаниями, кто-то обладает меньшими экспертными знаниями", - добавил Песков.

На уточняющий вопрос, влияет ли это на "общую погоду", представитель Кремля ответил: "Нет".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Хроника 24 февраля – 28 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Дмитрий Песков Украина
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