В Кремле заявили, что переговоры РФ и Украины в Турции могут пройти во вторник

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Новый раунд российско-украинских переговоров может состояться во вторник в Турции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня они (переговоры) вряд ли продолжатся там. Сегодня действительно делегации отправляются в Турцию. Ожидаем, что завтра это может теоретически произойти", - сказал Песков журналистам.

"Пока о прогрессе говорить не можем и не будем. Сам факт, что переговоры в очном формате было решено продолжить, это важно, безусловно. Но пока мы, по-прежнему, придерживаемся линии на неразглашение каких-либо деталей, связанных с переговорами. Считаем, что это может лишь навредить переговорному процессу", - добавил он.

По словам Пескова, "очный формат позволяет более концентрированно, более насыщено с точки зрения содержания вести переговоры".

"Но пока, к сожалению, мы не можем констатировать каких-либо существенных достижений и прорывов", - подчеркнул он.

Представитель Кремля воздержался от ответа на вопрос, какие у Москвы надежды в отношении грядущих переговоров. "Нет, не мог бы (дать оценку)", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

У Пескова также поинтересовались отношением Кремля к планам Польши стать гарантом выполнения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

"Мы сейчас в детали переговоров с вами не влезаем. Считаем, что это нецелесообразно, и это может повредить переговорному процессу", - отреагировал он.

В Кремле заявили, что не стоит ожидать встречи президентов России и Украины после переговоров в Стамбуле.