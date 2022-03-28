Делегация РФ прибыла в Стамбул на переговоры с представителями Украины

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Российская делегация в понедельник прилетела в Стамбул для переговоров с представителями Украины, сообщает в понедельник агентство "Анадолу".

Ранее договоренность о проведении переговоров в Стамбуле была достигнута в ходе телефонного разговора президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый раунд российско-украинских переговоров может состояться в Турции во вторник.

"Сегодня они (переговоры) вряд ли продолжатся там. Сегодня действительно делегации отправляются в Турцию. Ожидаем, что завтра это может теоретически произойти", - сказал Песков журналистам.