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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

Делегация РФ прибыла в Стамбул на переговоры с представителями Украины

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Российская делегация в понедельник прилетела в Стамбул для переговоров с представителями Украины, сообщает в понедельник агентство "Анадолу".

Ранее договоренность о проведении переговоров в Стамбуле была достигнута в ходе телефонного разговора президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый раунд российско-украинских переговоров может состояться в Турции во вторник.

"Сегодня они (переговоры) вряд ли продолжатся там. Сегодня действительно делегации отправляются в Турцию. Ожидаем, что завтра это может теоретически произойти", - сказал Песков журналистам.

Турция Украина Стамбул
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