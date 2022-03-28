"Магнит" запустит производство кофе под собственными брендами

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" осенью 2022 года на базе своего предприятия в Твери планирует организовать обжарку и фасовку кофе, обеспечив 22% потребности компании в этом продукте во всех 67 регионах присутствия.

Согласно сообщению "Магнита", объем производства составит 550 тонн в год, сырье будет импортироваться из крупнейших стран-поставщиков – Бразилии и Вьетнама.

Зерновой и молотый кофе восьми видов обжарки и фасовки будет реализовываться под собственными брендами "Моя цена" (первый ценовой сегмент), "Магнит" (средний ценовой сегмент) и Gusto di Roma (ценовой сегмент "средний +").

По данным аналитиков, на которые ссылается "Магнит", ежегодный рост потребления кофе в России составляет около 2,8%. В розничной сети продажи этой продукции в 2021 году выросли на 7% по сравнению с 2020 годом. Запуск производства кофе на базе действующего предприятия в Твери позволит оптимизировать капитальные затраты и сократить срок окупаемости.

Для зернового кофе будет применяться гибридная технология обжарки, совмещающая преимущества кондукции и конвекции. Для молотого кофе будет использоваться охлажденный помол без нагревания зерен.

"Российский рынок кофе показывает устойчивую тенденцию роста, плюс на фоне заявления крупных мировых игроков об уходе с рынка мы видим перспективные возможности развития этой категории для розничной сети. Мы готовы предложить покупателям конкурентоспособный продукт, по своим качествам и свойствам не уступающий тому, к чему привыкли потребители. Мы планируем, что уже к концу года новый ассортимент появится на полках наших магазинов", - сообщила директор по коммерческим закупкам и поддержке категорийного менеджмента розничной сети "Магнит" Екатерина Лобанова, процитированная в сообщении.

"Магнит" имеет собственные мощности по выпуску продуктов питания. Компания владеет 17 предприятиями в регионах РФ, которые производят около 500 наименований продовольственных товаров.

"Магнит" – крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На конец декабря под управлением компании было 26 077 магазинов. Выручка ритейлера по итогам прошлого года выросла на 19,5%, до 1 трлн 856,1 млрд рублей.