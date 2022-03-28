Минстрой заверил, что власти не будут поднимать тарифы на ЖКУ выше запланированного

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Плановая индексация тарифов 1 июля 2022 года пройдет в ранее запланированных рамках – суммы в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) вырастут не более чем на 4%. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

"Решение об индексации тарифов у нас зафиксировано в постановлении правительства от ноября. Мы не собираемся превышать тарифы (относительно запланированного уровня - ИФ) после 1 июля. Разные варианты, конечно, прорабатываются, но задача роста тарифов не стоит", - сказал Файзуллин журналистам в понедельник.

Он также отметил, что правительство прорабатывает другие меры поддержки ЖКХ.

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов отметил также, что депутаты обсуждали с правительством корректировку мер поддержки граждан, в том числе понижение той доли расходов на ЖКУ в общем доходе семьи, при которой люди имеют право на субсидии.

"Да, возможно, мы должны будем поддержать отрасль, чтобы она могла качественно подготовиться к зиме, и на этом не экономить. Мы это понимаем, эти решения ищем. Но решение о повышении тарифов – это последнее, что может рассматриваться. Пока об этом речь не идет, мы ищем другие механизмы поддержки отрасли", - заявил Пахомов.

Ранее в Минстрое заявляли, что индексы изменения платы граждан за ЖКУ пересчитываются для каждого региона ежегодно в конце года. Индексы утверждает правительство РФ, на их основании распоряжениями глав регионов устанавливаются предельные индексы для муниципалитетов. С 1 июля 2021 года размер платы за коммунальные услуги в среднем по стране увеличился на 3,3%.

В 2022 году среднее изменение индекса по стране составит не более 4%.