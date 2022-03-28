Ройзман сообщил о вызове для составления протокола за дискредитацию армии

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил "Интерфаксу" о том, что на него составляется протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил России) и для этого вызвали в полицию.

"Да, (действительно вызвали на оформление протокола - ИФ), это новая статья. Ничего не знаем. Пока сказано, что за публикации, (статья - ИФ) КоАП 20.3.3", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее сообщалось , что член Общественной палаты России Максим Григорьев попросил председателя СКР Александра Бастрыкина провести проверку в отношении Ройзмана и "принять необходимое процессуальное решение". В обращении Григорьев написал, что в интернете "распространяется фотография постановки гражданином Ройзманом (...) отметки "лайк" (....) призыва к уничтожению врагов украинского профашистского батальона".

"В связи с проходящей специальной военной операцией фактически речь идет о призыве к уничтожению российских войск, - говорится в письме, которое Григорьев выложил в своем телеграм-канале. - "Данный факт поддержки автоматически распространяется более чем на 500 тыс. читателей гражданина Ройзмана в социальных сетях".

"Я надеюсь, что у Следственного комитета достаточно профессионализма и здравого смысла, чтобы не заниматься такими глупостями", - сказал на это Ройзман "Интерфаксу".