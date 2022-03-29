Суд Екатеринбурга объявил перерыв в рассмотрении дела Ройзмана о дискредитации ВС РФ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Суд в Екатеринбурге во вторник отклонил ходатайство защиты об отложении разбирательства по первому протоколу о дискредитации ВС РФ, составленному полицией в отношении бывшего мэра города Евгения Ройзмана, и объявил перерыв на несколько часов, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Дается два часа на ознакомление с материалами дела", - сказала судья.

Защитник Ройзмана Юлия Федотова ранее сообщила суду, что им требуется минимум три рабочих дня, чтобы сформировать свою позицию, поскольку данная статья - ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ - новая в Кодексе. Кроме того, им необходимо время на получение заключения эксперта-лингвиста.

Ранее сообщалось, что полиция составила в отношении Ройзмана три протокола о правонарушении за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ) за пост в соцсети и видеоролик. Третий протокол будет рассмотрен в Октябрьском суде Екатеринбурга 7 апреля в 14.30.

Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в отношении Ройзмана и "принять необходимое процессуальное решение". В частности, в своем обращении Григорьев написал, что в интернете "распространяется фотография постановки гражданином Ройзманом (...) отметки "лайк" (....) призыва к уничтожению врагов украинского профашистского батальона".