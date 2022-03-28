МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Северной Македонии

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Москва примет ответные меры на решение руководства Северной Македонии выслать из страны пять российских дипломатов, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Это решение Скопье она назвала "подчеркнуто недружественным шагом" и продолжением взятого несколько недель назад курса "на стремительный слом двусторонних отношений с Россией".

МИД Северной Македонии днем 28 марта объявил персонами нон грата пять сотрудников российского посольства.