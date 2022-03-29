Нидерланды вышлют 17 российских дипломатов

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Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Власти Нидерландов решили выслать 17 российских дипломатов, которых спецслужбы страны заподозрили в шпионаже. Об этом сообщает NOS со ссылкой на пресс-службу МИД королевства.

Российского посла Александра Шульгина 29 марта вызвали в нидерландский МИД и там ему вручили ноту о выдворении дипломатов за деятельность, несовместимую со статусом. Им дали две недели на сборы и отъезд.

В МИД заявили, что это решение принято в интересах государственной безопасности и с учетом изменившейся внешнеполитической обастановки. Также представитель ведомства отметил, что это решение скоординировано с другими странами, которые уже высылали российских дипломатов.

В МИД понимают, что Россия предпримет ответные меры.