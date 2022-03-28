Глава ДНР наградил Кадырова за помощь в освобождении Мариуполя

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в Мариуполе наградил главу Чечни Рамзана Кадырова Орденом Дружбы за помощь в освобождении города.

"Обсудил в Мариуполе с Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым ход операции по освобождению города. Выразил огромную признательность за то, что плечом к плечу с нашими защитниками бойцы из Чеченской Республики изгоняют нацистских преступников с земли Донбасса", - говорится в тексте указа Пушилина, опубликованном на официальном сайте в понедельник.

Сообщается, что глава ДНР "вручил Рамзану Кадырову орден Дружбы за личный вклад в дело освобождения Донбасса".

Ранее в понедельник ЧГТРК "Грозный" сообщало, что Кадыров прибыл в Мариуполь и руководит спецоперацией по освобождению города.

По данным телеканала, глава Чечни также провел встречу с командующим 8-й гвардейской общевойсковой армии генералом Мордвичевым.

Ранее председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов сообщил в социальных сетях, что Путин присвоил Кадырову присвоено воинское звание генерал-лейтенанта ВС РФ.