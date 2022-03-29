Командующий войсками российского ЦВО прибыл в Черниговскую область Украины

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин прибыл в Черниговскую область Украины, где вручил награды военнослужащим, сообщили в Минобороны РФ.

"Для вручения государственных наград командующий войсками ЦВО прибыл в расположение подразделений округа действующих на Черниговском направлении", - заявили в министерстве.

Там отметили, что государственные награды – ордена Мужества, медали "За отвагу", "За заслуги перед Отечеством" и медаль Жукова – вручены военнослужащим, "проявившим мужество и героизм при освобождении населенных пунктов в Черниговской области".

Минобороны РФ во вторник опубликовало видеокадры награждения Лапиным военных на передовой.

24 марта в ведомстве сообщили, что передовые позиции российских войск вблизи Киева посетил командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) Александр Чайко, который также вручил военнослужащим боевые награды. "Награждение происходило непосредственно на передовых позициях подразделений в Киевской области, в 30 километрах от Киева, куда командующий прибыл для постановки задач и уточнения обстановки", - сообщили в министерстве.