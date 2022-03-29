Суд взыскал с Транснефти 3,9 млн руб. за ущерб от нефтеразлива

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Самарской области удовлетворил требование Росприроднадзора о взыскании с АО "Транснефть-Приволга" (входит в "Транснефть" ) 3,859 млн рублей ущерба окружающей среде, причиненного разливом нефти из нефтепровода Куйбышев-Тихорецк, следует из картотеки арбитражных дел.

Денежные средства взысканы в пользу межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.

"Транснефть-Приволга", возражая против иска, заявила суду, что взыскание ущерба - это применение двойной меры ответственности, так как Росприроднадзор уже обязал компанию провести очистку и рекультивацию загрязненного нефтеразливом участка почвы.

Суд же принял во внимание, что компания до сих пор не провела рекультивацию и полная очистка загрязненных земель будет завершена лишь в 2023 году.

"Проявление последствий причинения вреда окружающей среде в силу своей природы не может иметь четко определенных ни временных, ни пространственных границ. Так, последствия причиненного окружающей среде вреда могут быть отдалены на несколько лет и распространяться на значительное географическое пространство", - говорится в судебном решении.

По мнению суда, проведение только рекультивационных работ не будет свидетельствовать о полной компенсации вреда, причиненного природным ресурсам, а восстановление нарушенного состояния окружающей среды не тождественно процедуре ликвидации последствия загрязнения земель.

Как сообщалось, нефтеразлив на землях сельхозназначения из магистрального нефтепровода произошёл в марте 2021 года, компании было предписано провести очистку и рекультивацию до сентября того же года. Предписание не было исполнено в установленный срок, за это "Транснефть-Приволга" была оштрафована на 100 тыс. рублей.

Авария на принадлежащем "Транснефть-Приволге" магистральном нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк 20 марта прошлого года привела к разливу нефти на площади почти в 700 кв. метров в Пугачевском районе Саратовской области. По данным пресс-службы "Транснефти", угроза загрязнения водоемов и нанесения ущерба населенным пунктам не возникала, расстояние до ближайшего поселка Орловка - 5 км.

Через нефтепровод Куйбышев-Тихорецк осуществляется поставка нефти на экспорт.