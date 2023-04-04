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Росприроднадзор в 2022 году оценил нанесенный компаниями вред в 78,9 млрд руб.

Росприроднадзор в 2022 году оценил нанесенный компаниями вред в 78,9 млрд руб.
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Росприроднадзор в 2022 году предъявил компаниям и индивидуальным предпринимателям претензии на общую сумму 78,88 млрд рублей за вред, причиненный окружающей среде. Такие данные приведены в презентации главы ведомства Светланы Радионовой, представленной в ходе заседания комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Из них 61,3 млрд рублей пришлись на ущерб, нанесенный почвам, 17,5 млрд рублей - водным объектам, 83,3 млн - воздуху.

"Здесь есть суммы, которые, к сожалению, будет очень сложно (взыскать - ИФ), а может, мы их никогда и не получим, потому что, если мне память не изменяет, то один из этих ущербов - 43 млрд рублей, начисленных индивидуальному предпринимателю. Сумма оглушительно большая, и не рассчитывать ее мы не имеем возможности, поскольку это наши полномочия и наша обязанность при наличии выявленного загрязнения. То есть, мы должны либо несколько миллиардов рублей потратить всей страной для того, чтобы это рекультивировать, либо попытаться с него взыскать. Но понятно, что он уйдет в банкротство, и на этом ситуация закончится", - сказала Радионова.

При этом в 2022 году удалось взыскать лишь 6,27 млрд рублей: 5,8 млрд рублей за ущерб водным объектам, 423,7 млн - почвам, 10,1 млн рублей - воздуху.

"Если вы посмотрите на сумму взысканного, вы увидите, что в среднем по году эта сумма составляет примерно 10% (от предъявленного вреда - ИФ). Из-за чего такой разбег между взысканными и предъявленными? Средний суд с нарушителем длится 1,5 года. Средний суд на сумму больше 45 млн - больше 2,5 лет. И все поступающие сейчас ущербы - это, как правило, либо быстрые-добровольные взыскания, либо длительные судебные взыскания. Зачастую мы видим ситуацию, при которой предприятие моментально уходит в банкротство, и на тот момент, когда мы рассчитываем ущерб, его уже в таком виде нет", - пояснила глава Росприроднадзора.

В первом квартале 2023 года Росприроднадзор уже насчитал почти 6 млрд рублей ущерба (4,5 млрд руб. - водные объекты, 1,4 млрд руб. - почвы, 12,2 млн - воздух), взыскал с нарушителей 528,4 млн рублей (381 млн руб., 140 млн руб. и 6,4 млн руб. соответственно).

В презентации также отмечается, что в 2022 году Росприроднадзор провел 757 плановых проверок (6,1 тыс. исключены из плана в связи с мораторием - ИФ) и 6 242 внеплановых проверки. В их результате было выявлено 12 851 нарушение, вынесено 24,6 тыс. предостережений.

Росприроднадзор Светлана Радионова
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