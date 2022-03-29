В Якутии эвакуировали рабочих из шахты из-за обрушения породы

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Землетрясение произошло в районе шахты Денисовская компании "Колмар", эвакуировано 72 человека, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России по Якутии.

"В районе шахты Денисовская произошло землетрясение магнитудой 3,5. Пострадавших нет, эвакуировано 72 человека. В шахте обрушение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работа шахты приостановлена.

В течение сегодняшнего дня запланированы восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что в конце февраля на шахте "Денисовская" УК "Колмар" уже происходило обрушение породы. Из-за землетрясения магнитудой 4,5 балла в Нерюнгринском районе Якутии был зафиксирован частичный вывал угля с бортов горных выработок.

По информации "Колмара", восстановительные работы должны завершиться до 31 марта.