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В Якутии ограничили работу шахты "Колмара" после обрушении породы

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Нерюнгринском районе Якутии на шахте "Колмара" "Восточная Денисовская" приостановили роведение выработки в Центральном конвейерном наклонном стволе шахты, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Колмара".

Ранее там в очистном забое произошло обрушение породы, погиб горнорабочий, сообщило МЧС. В момент обрушения на аварийном участке находились четыре человека: трое - эвакуировались сами, еще один оказался под завалом.

"Тело горнорабочего извлекли сотрудники военизированной горноспасательной части МЧС", - сказано в сообщении.

В республиканском управлении МЧС уточнили, что порода обрушилась во время проведения проходческих работ.

Проверки после обрушения организовали республиканский Следственный комитет и прокуратура Нерюнгри. В частности, прокуроры оценят соблюдение на предприятии требований законодательства об охране труда, законодательства о промышленной безопасности и другим вопросам.

Строительство шахты "Восточная Денисовская" началось в 2017 году, она введена в эксплуатацию в 2021 году. Мощность шахты - 4 млн тонн угля в год. Промышленные запасы угля оцениваются в 120 млн тонн.

"Восточная Денисовская" входит в структуру ГОК "Денисовский", который отрабатывает запасы Денисовского каменноугольного месторождения (центральная и восточная части) в Якутии.

Группа компаний "Колмар" - российский холдинг, объединяющий угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании, образующие единый цикл добычи, обогащения и отгрузки коксующегося и энергетического угля, добываемого на месторождениях Нерюнгринского района Якутии.

Колмар МЧС Следственный комитет Якутия ГОК "Денисовский" Нерюнгринский район
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