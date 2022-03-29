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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 28 марта

Bloomberg приостановил работу в России и Белоруссии

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Агентство Bloomberg в понедельник сообщило, что приостанавливает деятельность на территории России и Белоруссии.

"Bloomberg приостанавливает работу в России и Белоруссии", - пишет агентство.

В своем сообщении Bloomberg отмечает, что такое решение принято в связи с ситуацией на Украине.

Американское информационное агентство Bloomberg — один из ведущих поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков.

Bloomberg
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