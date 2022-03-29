В WWF отрицают наличие проекта, который вызвал беспокойство депутатов Чукотки

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Всемирный фонд дикой природы (WWF) выразил недоумение по поводу заявления депутатов думы Чукотского автономного округа, готовящих обращение о прекращении работы WWF, так как, по их мнению, деятельность фонда в регионе угрожает национальной безопасности России и ущемляет интересы местных жителей.

Проекта запрета хозяйственной деятельности в 12-мильной зоне на всей протяженности арктического побережья РФ, который вызвал беспокойство депутатов, не существует, отмечают представители WWF.

"Заявление Чукотской думы вызывает недоумение. Мы всегда открыты к диалогу и удивлены низким уровнем информированности депутатов", - говорится на официальном сайте WWF. Представители фонда заявили, что "открыты к прямому диалогу и готовы разъяснять смысл и содержание наших проектов по сохранению природы Чукотки".

"Если же депутаты перепутали "12-мильную буферную зону" вдоль всего арктического побережья с охранной зоной национального парка "Берингия" на Чукотке, которая создается согласно закону "Об особо охраняемых природных территориях", то с материалами проекта можно ознакомиться в региональном муниципалитете в рамках проходящих сейчас общественных обсуждений", - отмечается в сообщении.

Недовольство депутатов

Как сообщалось, дума Чукотки готовит обращения в Минприроды РФ, правительство Чукотки, надзорные органы, силовые ведомства о прекращении работы WWF на территории региона, депутаты считают, что его деятельность угрожает национальной безопасности России и ущемляет интересы местных жителей.

По мнению депутатов, деятельность фонда вышла за рамки подписанного в 2018 году соглашения об охране окружающей среды. Они считают, что его интересует создание 12-мильной буферной зоны вдоль арктического побережья, в том числе и береговой линии ЧАО. По словам председателя думы Чукотки Валентины Рудченко, "создание такой зоны повлияет на обороноспособность нашей страны и ее экономическую безопасность".

Деятельность WWF на Чукотке

Всемирный фонд дикой природы более 25 лет работает на Чукотке в тесном взаимодействии с органами власти и местными жителями. Основная задача фонда - сохранить природу, которая играет ключевую роль в жизни всех жителей Чукотки, говорится в его информации.

В фонде отметили, что за последние годы на Чукотке при поддержке WWF России был реализован ряд проектов по сохранению природы. Так, созданы и уже 15 лет работают "Медвежьи патрули" - команды добровольных помощников из числа местных жителей, благодаря которым удалось минимизировать конфликты с белыми медведями. В рамках программы по адаптации коренного населения к изменениям климата и поддержания традиционного природопользования поддержку получили 40 проектов местных жителей. При участии фонда в заповеднике "Остров Врангеля" проводятся учеты родовых берлог белых медведей, а у берегов Чукотки ученые из МГУ изучают китов. В этом году Чукотка также станет одним из регионов проекта по предотвращению конфликтов между человеком и медведем, реализуемого в рамках Фонда президентских грантов. WWF России имеет подписанные соглашения с руководством 13 субъектов федерации.