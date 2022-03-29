Шойгу назвал "освобождение Донбасса" главной целью операции на Украине в настоящее время

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Армии Украины нанесен существенный урон, в целом основные задачи первого этапа специальной военной операции выполнены, это позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

"Вначале о ходе специальной военной операции российских Вооруженных сил на территории Украины. В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса", - сказал Шойгу.

По его оценке, "Вооруженным силам Украины (ВСУ) нанесен существенный урон".

"Завоевано господство в воздухе. Практически уничтожены военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны", - сказал министр обороны.

Он сообщил, что из 152 самолетов, находившихся в боевом составе ВСУ до начала операции, уничтожены 123, из 149 вертолетов - 77, из 180-ти комплексов ЗРК большой и средней дальности - 152.

"Перестали существовать военно-морские силы страны. Значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск", - сказал Шойгу.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.