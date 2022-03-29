Минобороны РФ решило сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Военная активность на киевском и черниговском направлении будет сокращена в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров, заявил журналистам заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле.

"В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость, с учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов, министерством обороны Российской Федерации в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования и подписания вышеуказанного договора, принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении", - сказал он.

"Исходим из того, что в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы", - добавил Фомин.

Он отметил, что более подробно о принятых решениях Генштаб ВС РФ сообщит по возвращении делегации в Москву.

"Хотел бы обратиться к представителям Украины и призвать строго соблюдать Женевскую конвенцию, что касается гуманного обращения с военнопленными. Мы призываем к тому, чтобы исключить практику пыток, применяемых к нашим, российским военнопленным, и призываем к тому, чтобы украинская сторона приняла исчерпывающие меры, чтобы исключить это практику", - сказал Фомин.