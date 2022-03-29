Мединский заявил, что Киев обещает отказаться от вступления в военные союзы

РФ со своей стороны не возражает против вступления Украины в Евросоюз

Российско-украинские переговоры в Стамбуле Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Украина обещает отказаться от вступления в военные союзы, Россия со своей стороны не возражает против ее вхождения в Евросоюз, заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая Российскую Федерацию", - сказал Мединский журналистам по итогам переговоров с украинской стороной в Стамбуле во вторник.

"Со своей стороны, Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз", - отметил он.

Планируемые договоренности, по словам Мединского, предполагают обозначение обязанностей государств-гарантов, "поскольку Украина становится нейтральным внеблоковым государством".

Мединский также сообщил, что Москва получила от Киева предложения о придании Украине постоянного нейтрального статуса при наличии международных гарантий.

"Мы получили письменные предложения украинской делегации, как я понимаю, согласованные с руководством Украины, которые сводятся к следующему: Украина провозглашается постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями в целях реализации внеблокового безъядерного статуса", - сказал он.

"Дальше дается перечень государств-гарантов, гарантирующих безопасность Украины. И эти гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Севастополь военным путем", - сказал Мединский.

Он добавил, что "это возможно только путем переговоров в результате дипломатии и так далее". "Это, конечно, не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход", - сказал помощник президента.

Мединский отметил, что гарантии безопасности не распространяются также "на ту часть Украины, которую она называет отдельными районами Донецкой и Луганской областей, что такое эти отдельные районы, Украина формулирует отдельно - какова площадь этих отдельных районов, РФ - так, как она это понимает".