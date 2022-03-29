Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

AZUR air завершила вывоз туристов из-за рубежа

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания AZUR air завершила вывоз из зарубежных стран туристов, которые не смогли вернуться вовремя из-за отмены рейсов. Всего на родину возвращено более 22 тысяч человек, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"На рейсах из Египта с 8 по 28 марта AZUR air вернула домой 5 079 пассажиров, из Турции - 1 076 человек. В Москву из этих стран вернулись 2 309 пассажиров, в другие регионы - 2 770 путешественников. На финальном этапе программа вывозных рейсов из Египта включала также полеты в регионы из Минеральных Вод, куда пассажиры прибыли на рейсах, организованных партнерами авиакомпании", - говорится в сообщении.

Кроме того, авиакомпания вернула домой 12 638 пассажиров с Кубы, из Доминиканы и Мексики, а также 1 291 туриста из Вьетнама. С Мальдивских островов на рейсах AZUR air вернулись 315 человек.

Из-за отмены рейсов между Россией и зарубежными странами после 24 февраля десятки тысяч туристов не смогли вернуться домой в срок. Больше всего россиян застряли на Кубе и в Доминикане, Египте, Таиланде, на Мальдивах и в ОАЭ.

AZUR air
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Совет директоров Альфа-банка покинули еще пять человек

Johnson & Johnson приостановит поставки в РФ средств для персонального ухода

Военная операция на Украине

Минобороны РФ решило сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях

Военная операция на Украине

Мединский объявил, что РФ делает два шага для деэскалации конфликта на Украине

Мединский объявил, что РФ делает два шага для деэскалации конфликта на Украине

Ройзман оштрафован на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

Ритейлер Decathlon приостановит работу магазинов в РФ

Дипломатическое противостояние

РФ в качестве ответной меры вышлет 10 прибалтийских дипломатов

РФ в качестве ответной меры вышлет 10 прибалтийских дипломатов

Кремль призвал к контролю над эмоциями в вопросе Карабаха

Военная операция на Украине

Песков заявил, что судьба переговоров РФ и Украины может определиться "сегодня-завтра"

Весенний призыв-2022 в РФ будет меньше прошлогоднего

Весенний призыв-2022 в РФ будет меньше прошлогоднего
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код