AZUR air завершила вывоз туристов из-за рубежа

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания AZUR air завершила вывоз из зарубежных стран туристов, которые не смогли вернуться вовремя из-за отмены рейсов. Всего на родину возвращено более 22 тысяч человек, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"На рейсах из Египта с 8 по 28 марта AZUR air вернула домой 5 079 пассажиров, из Турции - 1 076 человек. В Москву из этих стран вернулись 2 309 пассажиров, в другие регионы - 2 770 путешественников. На финальном этапе программа вывозных рейсов из Египта включала также полеты в регионы из Минеральных Вод, куда пассажиры прибыли на рейсах, организованных партнерами авиакомпании", - говорится в сообщении.

Кроме того, авиакомпания вернула домой 12 638 пассажиров с Кубы, из Доминиканы и Мексики, а также 1 291 туриста из Вьетнама. С Мальдивских островов на рейсах AZUR air вернулись 315 человек.

Из-за отмены рейсов между Россией и зарубежными странами после 24 февраля десятки тысяч туристов не смогли вернуться домой в срок. Больше всего россиян застряли на Кубе и в Доминикане, Египте, Таиланде, на Мальдивах и в ОАЭ.