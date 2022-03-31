Чернышенко сообщил о возвращении на родину 117 тыс. российских туристов

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Правительство выделило туроператорам более 10 млрд рублей на возвращение в Россию туристов, у которых возникли сложности с обратным перелетом из-за отмены рейсов, уже вывезено около 117 тысяч россиян, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече чиновников с представителями туриндустрии.

"Вывезено порядка 117 тысяч соотечественников, которые испытывали трудности с возвращением домой", - сказал он.

Глава Ростуризма Зарина Догузова, в свою очередь, отметила, что туроператоры смогли привезти домой всех организованных туристов: "Суммарно это около 100 тысяч человек".

Из-за отмены авиарейсов между Россией и другими странами после 24 февраля десятки тысяч туристов не смогли вернуться домой в срок. Сообщалось, что больше всего россиян застряли на Кубе и в Доминикане, Египте, Таиланде, на Мальдивах и в ОАЭ.