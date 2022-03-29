Сотруднику ДПС, побившему женщину-коллегу, смягчили меру пресечения

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге Василеостровский районный суд Петербурга смягчил меру пресечения бывшему сотруднику ДПС Александру Колесникову, которого обвиняют в нападении на женщину-оперуполномоченного угрозыска в отделе полиции. Об этом сообщила пресс-служба городских судов.

Колесников был помещен под домашний арест 3 февраля. 29 марта суд освободил его под запрет определенных действий. Теперь ему нельзя выходить из квартиры 22:00 до 7:00; отправлять и получать почту, а также пользоваться интернетом для комментариев по делу, общаться с участниками уголовного судопроизводства, за исключением следователя и сотрудников правоохранительных органов, и другими людьми, кроме близких родственников.

Вынося это решение, суд учел, что Колесников ранее не был судим, не привлекался к уголовной и административной ответственности, сам пришел к следователю, замечаний со стороны следствия и УФСИН не имеет.

По версии следствия, в ночь на 1 февраля в отделе полиции на Васильевском острове Колесников, который тогда был инспектором ДПС, во время конфликта из-за парковки толкнул девушку - оперуполномоченного, так что она упала, и сломал ей плечо. Ему вменили превышение полномочий (ч.3 ст.286 УК). После задержания он не признал вину.

Всех участников конфликта уволили из полиции за действия, несовместимые со званием сотрудника органов внутренних дел, из-за чего их уволили из полиции.