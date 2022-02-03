Полицейского, напавшего на коллегу в Петербурге, отправили под домашний арест

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Василеостровский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сотруднику ДПС Александру Колесникову, обвиняемому в превышении полномочий, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

Мера пресечения избрана по 1 апреля.

О задержании инспектора ДПС УМВД по Василеостровскому району Петербурга Колесникова, обвиняемого по ч.3 ст.286 УК РФ (превышение полномочий), сообщалось накануне.

По данным следствия, в ночь на 1 февраля в отделе полиции на Васильевском острове произошел конфликт между Колесниковым и потерпевшей - оперуполномоченным уголовного розыска этого отдела.

В СКР полагают, что фигурант, превышая полномочия, толкнул потерпевшую, от чего девушка ударилась спиной и головой о стену, а затем повалил ее лицом на пол и завел руки за спину. В результате сотрудница полиции получила закрытый перелом левой плечевой кости.

Как сообщала ранее объединенная пресс-служба судов города, Колесников не признает вину.

Согласно видео конфликта, двое инспекторов ДПС в дежурной части, увидев оружие у девушки в гражданской одежде, назвавшейся оперативником, потребовали от нее предъявить удостоверение. Та отказалась. В ходе словесной перепалки девушка нецензурно выразилась в адрес одного из оппонентов и оттолкнула его руками, после чего к ней применили силу. По данным СМИ, потасовке в отделе предшествовала ссора на парковке.

В главке МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что организовали в связи с инцидентом служебную проверку. Кроме того, действия всех участников конфликта сочли несовместимыми со званием сотрудника органов внутренних дел, из-за чего они будут уволены из полиции.