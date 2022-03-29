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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:42

Шесть человек погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком в Татарстане

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Автоавария в Татарстане во вторник унесла жизни шести человек, еще один пострадал, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД республики.

"В результате ДТП погибли водитель и пятеро пассажиров, еще один пассажир пострадал", - сказали в пресс-службе.

По данным МВД, авария с участием легкового автомобиля Lada Largus и грузового Iveco произошла на 134 км автодороги Казань-Оренбург в Чистопольском районе Татарстана.

"По предварительным данным, отечественный автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем. После столкновения произошло возгорание легкового автомобиля", - уточнил собеседник агентства.

Судя по фотографиям очевидцев, которые приводят местные СМИ, в частности, "Татар-информ", вследствие столкновения загорелись обе машины: в результате сгорел легковой автомобиль, а также кабина грузовика с логотипом "Почты России".

Татарстан ДТП
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