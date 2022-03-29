В Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП с шестью погибшими

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по двум статьям после автоаварии, в результате которой шесть человек погибли и еще один пострадал, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану во вторник.

Дело возбуждено по части 5 статьи 264, части 3 статьи 238 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), говорится в сообщении.

Установлено, что водитель автомобиля Lada оказывал платные услуги по перевозке пассажиров.

Ранее сообщалось, что на 134-м километре автодороги Казань - Оренбург в Чистопольском районе Татарстана Lada Largus столкнулась с грузовиком Iveco.

Водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. После этого Lada загорелась. В результате аварии погибли водитель и пять его пассажиров. Еще один пассажир был выброшен от удара из машины и с различными травмами госпитализирован в районную больницу.