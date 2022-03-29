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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:05

На Ставрополье арестовали подозреваемых в осквернении "Вечного огня"

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Невинномысский городской суд Ставрополья избрал меру пресечения в виде заключения под стражу фигурантам дела об осквернении мемориала "Вечный огонь", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевой прокуратуры.

"В отношении двоих молодых людей суд согласился с позицией прокуратуры, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца. В отношении несовершеннолетнего фигуранта уголовного дела судом продлен арест на 72 часа", - сказал представитель пресс-службы.

В воскресенье пользователи соцсетей распространили сделанную накануне видеозапись, на которой видно, что трое молодых людей стоят у "Вечного огня" и один из них справляет нужду прямо на пламя.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).

Ставропольский край
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