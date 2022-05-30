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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:14

Сахалинца арестовали по обвинению в повреждении Вечного огня

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Житель поселка Ноглики на Сахалине арестован по обвинению в повреждении Вечного огня, сообщает пресс-служба Следственного управления (СУ) СКР по Сахалинской области.

"Установлена причастность к совершению преступления 43-летнего местного жителя, которому предъявлено обвинение по п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ - повреждение расположенного на территории РФ объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, утром 27 мая текущего года обвиняемый из хулиганских побуждений снял свою куртку и бросил ее на Вечный огонь на территории мемориального комплекса, построенного в Ногликах в 1987 году в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. В результате произошло возгорание и повреждение части объекта.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

В конце прошлой недели в соцсетях и местным СМИ жители Ноглик сообщили, что неизвестные сожгли в Вечном огне неустановленный предмет, после чего звезда (вокруг огня) покрылась следами копоти, и на ней остались обугленные остатки сгоревшего предмета. По данным районной администрации, внешний вид Вечного огня уже восстановлен.

Сахалин СКР
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