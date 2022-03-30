Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Российские отельеры не снизят цены после обнуления НДС для гостиниц

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российские отельеры не обещают снизить цены после того, как с 26 апреля вступит в силу закон об обнулении НДС для объектов размещения на пять лет. Это связано с особенностями налогообложения гостиниц и ростом расходов, показал опрос представителей бизнеса.

Обнулить НДС для отелей правительству предложил Ростуризм. Глава ведомства Зарина Догузова говорило, что это "позволит привлечь новых инвесторов к строительству отелей и решить одну из основных проблем российского туризма - дефицита качественных объектов размещения".

Обнуление ставки коснется не всех отелей

Президент Российской гостиничной ассоциации (РГА) Геннадий Ламшин сообщил, что 50-70% объектов размещения в России работают по системе упрощенного налогообложения (УСН), поэтому их обнуление НДС не коснется. Он уточнил, что это в основном малые и средние объекты.

По словам инвестора отеля Indigo St.Petersburg - Tchaikovskogo, члена правления Российского союза туриндустрии Виктории Шамликашвили, в Петербурге большинство объектов размещения работают либо по УСН, либо в качестве ИП.

"По данным различных сервисов бронирования, в Петербурге зарегистрировано около 1,2 тысячи отелей и иных классифицированных коллективных средств размещения. Из них плательщиками НДС, насколько мне известно, являются около 100. Именно эти 100 отелей и представляют большую часть качественного номерного фонда", - рассказала она.

Стоимость размещения будет регулироваться спросом

"В настоящее время дела у гостиниц идут не слишком хорошо, поэтому я думаю, что обнуление НДС не повлияет на стоимость размещения. Это связано с отсутствием въездного туризма из западных стран, поскольку небольшой ручеек из стран Юго-Восточной Азии не покрывает необходимые объемы. О массовом групповом туризме, например, из Китая, говорить пока не приходится", - говорит Ламшин.

Шамликашвили тоже считает, что стоимость размещения в отелях будет регулироваться спросом.

"Дело в том, что у нас за последние два года из-за пандемии коронавируса и других факторов расходы отелей выросли диспропорционально по отношению к доходам, а цены на размещение и иные услуги где-то остались такие же, где-то подросли, но опять же диспропорционально по отношению к расходам. Вероятнее всего, никакого снижения цен не будет. Разве что где-то произойдет торможение роста стоимости", - пояснил она.

По ее словам, сейчас почти нет въездного туризма, и у россиян падает платежеспособность и они будут сокращать поездки внутри страны.

"Если бы снижение НДС было проведено намного раньше, как это происходило в других странах, где ставка НДС в 2-3 раза ниже или нулевая, туда включены и услуги размещения, и все иные услуги отелей, то тогда бы это стимулировало инвестиции, доверие к стране и к ее инвестиционному климату. Сейчас об этом говорить, увы, не приходится", - сказала она.

Шамликашвили надеется, что обнуление НДС позволит отелям не так сильно экономить и сохранять качество услуг. "Сейчас одной из основных проблем для гостиниц является потенциальное падение уровня сервиса. Отельеры вынуждены экономить, например, на качестве туалетной бумаги и других важных вещей из-за того, что они подорожали в несколько раз. А цены на размещение в несколько раз не выросли", - подчеркнула она.

Нулевой НДС - только на размещение

Современные гостиницы предлагают не только номера, где можно переночевать, но и комплекс других услуг - рестораны, бары, спа-салоны, фитнес-центры, аренду конференц-залов для проведения мероприятий. Как считают эксперты, некоторые объекты размещения зарабатывают на сопутствующих услугах едва ли не столько же, сколько на сдаче номеров.

"У гостиничного бизнеса, который одновременно является владельческим и операционным, в зависимости от размера, локации, типа бизнеса и аудитории, доля доходов от размещения составляет от 50 до 70%, в редких случаях 100%. Все, что касается услуг общепита, проведения мероприятий, спа, иных услуг, по-прежнему будет облагаться НДС", - пояснила Шамликашвили.

"В прошлом году сделали обнуление НДС для ресторанов, которые находятся не при гостиницах. Теперь обнуление налога на пять лет на размещение. Но все услуги гостиничные, в том числе и рестораны, оказываются без нулевого НДС. И не понятно, что с ними делать", - сказал Ламшин.

По его словам, в ближайшее время гостиничный бизнес будет прорабатывать этот вопрос с регулятором и правительством. "Я думаю, что можно его решить через регуляторную гильотину. И делать это нужно как можно скорее, чтобы вдогонку объединить под нулевым НДС и ресторанные, и другие услуги, а не только размещение", - заключил он.

Гендиректор "Курорта Красная Поляна" в Сочи Андрей Круковский сказал, что обнуление НДС будет способствовать как увеличению доступности отдыха для туристов, так и созданию новых популярных современных курортов по всей стране.

"Мера поддержки весьма существенная. Обнуление ставки позволит повышать прибыльность гостиничного бизнеса для собственников наряду с ожидаемым ростом себестоимости оказания услуг. Тем самым стабильные показатели доходности позволят нарастить количество новых объектов, в которых нуждаются российские регионы с высоким туристическим потенциалом", - считает директор департамента гостиничной недвижимости курорта "Роза Хутор" Дмитрий Чиньков.

Сейчас ставка НДС в гостиничном и ресторанном бизнесе в России составляет 20%. По информации Ростуризма, это один из самых высоких показателей в мире. В последние годы страны, активно развивающие туризм, существенно снизили НДС для отелей: так, нулевая ставка НДС для гостиниц действует в Израиле, ОАЭ, Сингапуре и ряде других стран. В Китае ставка НДС для гостиниц составляет 9%, в странах Евросоюза - в среднем 7-8%, в Таиланде - 7%.

Ростуризм РГА Геннадий Ламшин РСТ Виктория Шамликашвили Сочи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Американец Тревор Рид во второй раз объявил голодовку в мордовской колонии

Американец Тревор Рид во второй раз объявил голодовку в мордовской колонии

Глава РАН отметил, какие меры позволят остановить отток учёных из России

Кремль одобрил проработку идеи Володина расширить список товаров для экспорта за рубли

В Кремле прокомментировали сроки перехода на оплату российского газа в рублях

В Кремле прокомментировали сроки перехода на оплату российского газа в рублях

Сотрудники ФСБ задержали 60 сторонников украинских радикалов в 23 регионах РФ

МЧС опровергло информацию о готовящейся эвакуации жителей Белгородской области

МЧС опровергло информацию о готовящейся эвакуации жителей Белгородской области

Решение о квотировании экспорта подсолнечного масла из РФ поддержано таможенниками

Решение о квотировании экспорта подсолнечного масла из РФ поддержано таможенниками

Правительство предложило обязать агрегаторов такси передавать ФСБ данные

Росавиация разрешила "дочке" "Аэрофлота" проводить техобслуживание Airbus A330

Росавиация разрешила "дочке" "Аэрофлота" проводить техобслуживание Airbus A330
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код