Российские отельеры не снизят цены после обнуления НДС для гостиниц

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российские отельеры не обещают снизить цены после того, как с 26 апреля вступит в силу закон об обнулении НДС для объектов размещения на пять лет. Это связано с особенностями налогообложения гостиниц и ростом расходов, показал опрос представителей бизнеса.

Обнулить НДС для отелей правительству предложил Ростуризм. Глава ведомства Зарина Догузова говорило, что это "позволит привлечь новых инвесторов к строительству отелей и решить одну из основных проблем российского туризма - дефицита качественных объектов размещения".

Обнуление ставки коснется не всех отелей

Президент Российской гостиничной ассоциации (РГА) Геннадий Ламшин сообщил, что 50-70% объектов размещения в России работают по системе упрощенного налогообложения (УСН), поэтому их обнуление НДС не коснется. Он уточнил, что это в основном малые и средние объекты.

По словам инвестора отеля Indigo St.Petersburg - Tchaikovskogo, члена правления Российского союза туриндустрии Виктории Шамликашвили, в Петербурге большинство объектов размещения работают либо по УСН, либо в качестве ИП.

"По данным различных сервисов бронирования, в Петербурге зарегистрировано около 1,2 тысячи отелей и иных классифицированных коллективных средств размещения. Из них плательщиками НДС, насколько мне известно, являются около 100. Именно эти 100 отелей и представляют большую часть качественного номерного фонда", - рассказала она.

Стоимость размещения будет регулироваться спросом

"В настоящее время дела у гостиниц идут не слишком хорошо, поэтому я думаю, что обнуление НДС не повлияет на стоимость размещения. Это связано с отсутствием въездного туризма из западных стран, поскольку небольшой ручеек из стран Юго-Восточной Азии не покрывает необходимые объемы. О массовом групповом туризме, например, из Китая, говорить пока не приходится", - говорит Ламшин.

Шамликашвили тоже считает, что стоимость размещения в отелях будет регулироваться спросом.

"Дело в том, что у нас за последние два года из-за пандемии коронавируса и других факторов расходы отелей выросли диспропорционально по отношению к доходам, а цены на размещение и иные услуги где-то остались такие же, где-то подросли, но опять же диспропорционально по отношению к расходам. Вероятнее всего, никакого снижения цен не будет. Разве что где-то произойдет торможение роста стоимости", - пояснил она.

По ее словам, сейчас почти нет въездного туризма, и у россиян падает платежеспособность и они будут сокращать поездки внутри страны.

"Если бы снижение НДС было проведено намного раньше, как это происходило в других странах, где ставка НДС в 2-3 раза ниже или нулевая, туда включены и услуги размещения, и все иные услуги отелей, то тогда бы это стимулировало инвестиции, доверие к стране и к ее инвестиционному климату. Сейчас об этом говорить, увы, не приходится", - сказала она.

Шамликашвили надеется, что обнуление НДС позволит отелям не так сильно экономить и сохранять качество услуг. "Сейчас одной из основных проблем для гостиниц является потенциальное падение уровня сервиса. Отельеры вынуждены экономить, например, на качестве туалетной бумаги и других важных вещей из-за того, что они подорожали в несколько раз. А цены на размещение в несколько раз не выросли", - подчеркнула она.

Нулевой НДС - только на размещение

Современные гостиницы предлагают не только номера, где можно переночевать, но и комплекс других услуг - рестораны, бары, спа-салоны, фитнес-центры, аренду конференц-залов для проведения мероприятий. Как считают эксперты, некоторые объекты размещения зарабатывают на сопутствующих услугах едва ли не столько же, сколько на сдаче номеров.

"У гостиничного бизнеса, который одновременно является владельческим и операционным, в зависимости от размера, локации, типа бизнеса и аудитории, доля доходов от размещения составляет от 50 до 70%, в редких случаях 100%. Все, что касается услуг общепита, проведения мероприятий, спа, иных услуг, по-прежнему будет облагаться НДС", - пояснила Шамликашвили.

"В прошлом году сделали обнуление НДС для ресторанов, которые находятся не при гостиницах. Теперь обнуление налога на пять лет на размещение. Но все услуги гостиничные, в том числе и рестораны, оказываются без нулевого НДС. И не понятно, что с ними делать", - сказал Ламшин.

По его словам, в ближайшее время гостиничный бизнес будет прорабатывать этот вопрос с регулятором и правительством. "Я думаю, что можно его решить через регуляторную гильотину. И делать это нужно как можно скорее, чтобы вдогонку объединить под нулевым НДС и ресторанные, и другие услуги, а не только размещение", - заключил он.

Гендиректор "Курорта Красная Поляна" в Сочи Андрей Круковский сказал, что обнуление НДС будет способствовать как увеличению доступности отдыха для туристов, так и созданию новых популярных современных курортов по всей стране.

"Мера поддержки весьма существенная. Обнуление ставки позволит повышать прибыльность гостиничного бизнеса для собственников наряду с ожидаемым ростом себестоимости оказания услуг. Тем самым стабильные показатели доходности позволят нарастить количество новых объектов, в которых нуждаются российские регионы с высоким туристическим потенциалом", - считает директор департамента гостиничной недвижимости курорта "Роза Хутор" Дмитрий Чиньков.

Сейчас ставка НДС в гостиничном и ресторанном бизнесе в России составляет 20%. По информации Ростуризма, это один из самых высоких показателей в мире. В последние годы страны, активно развивающие туризм, существенно снизили НДС для отелей: так, нулевая ставка НДС для гостиниц действует в Израиле, ОАЭ, Сингапуре и ряде других стран. В Китае ставка НДС для гостиниц составляет 9%, в странах Евросоюза - в среднем 7-8%, в Таиланде - 7%.