Президент РАН: жду все, даже самые острые вопросы

Александр Сергеев впервые после двухлетнего перерыва провел пресс-конференцию

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент Российской академии наук Александр Сергеев сегодня впервые после двухлетнего перерыва устроил пресс-конференцию в режиме онлайн. Передает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

Первая тема, которая была затронута на пресс-конференции, - та, которую Сергеев накануне обсуждал с президентом России Владимиром Путиным, а еще раньше - на заседании президиума РАН: вопросы импортозамещения. Сергеев даже назвал эту тему не "импортозамещение", как принято в прессе, а "достижение импортонезависимости".

Он отметил, что эта проблема обсуждается уже давно на разных уровнях и власти, и науки, и в прессе, но до сих пор не сильно изменилась. А сейчас, как сказал президент РАН, "петух клюнул", и придется обратить внимание на эту тему. "К сожалению, есть предприятия и даже институты, где все чуть ли не до последнего винтика импортное. Да, они работают хорошо, полезно, но теперь надо многократно задуматься, не лучше ли то, что возможно, производить у себя? Естественно, этот вопрос встал и перед Академией наук".

Как отметил Сергеев, при рассмотрении этой проблемы ясно видно, что для того, чтобы ее решить, необходимо изменить инновационные цепочки. В частности, он привел в пример организацию работы на предприятиях военно-промышленного комплекса. Там есть генеральный конструктор, там есть, как он назвал, генеральный ученый: если генеральный конструктор знает, что нужно стране и армии, то генеральный ученый знает, как это сделать. Затем есть соответствующее производство. "Да, это на уровне военного производства, но мы, - продолжал президент РАН, - живем в условиях рынка, где действует экономический закон капитализма, и это значит, что главным показателем успешности является прибыль".

"Я не отрицаю этот закон, более того, верю в его объективность. Но при этом прибыль можно получать по-разному. Можно быстро, но небольшую, или затратить большие усилия, но увеличить уровень прибыли".

По мнению Сергеева, "если брать разработки на более ранней стадии, то возникнет дилемма, может она войти в рынок или нет. Но если она войдет в рынок, то прибыль будет намного выше, так как в результате ранней разработки с помощью науки произведенная продукция станет уникальной, а соответственно, прибыль будет выше".

Таким образом, подытожил он, для решения проблемы импортозамещения необходимо добиться, чтобы бизнес наладил контакты и объединился с фундаментальной наукой. Это необходимо тем более сейчас, когда мы живем "в условиях новой реальности". "Или бизнес придет к науке, или мы не достигнем технологического прогресса!", - сказал он.

Поднять престиж ученого

Участники пресс-конференции несколько вопросов посвятили поднятию престижа ученого, престижа науки. В частности, речь зашла о том, что до сих пор российские статьи и российские научные журналы передаются в американскую компанию Plejades. Это организация, которая переводит на английский язык статьи практически по всем направлениям современной науки. Но вся беда в том, что при переводе они распространяются с передачей авторских прав этой компании.

Сергеев подчеркнул при этом, что "эта компания, безусловно, сыграла в конце 1990-х годов свою позитивную роль, так как в то время денег не было, и главной задачей было не потерять представительство за рубежом нашей научной периодики. Но сейчас уже несколько лет в правительстве находится предложение Российской академии наук об изменении этой системы, а точнее об отказе от нее. Теперь по-другому налажен процесс скачивания материалов. Поэтому Российская академия предлагает создать Российский издательский дом. Это не типография, в которой есть станки, а это организация, где переводятся на качественный английский язык научные статьи российских ученых. И затем они в открытом доступе распространяются".

"Мы предложили, - продолжал он, - покончить с этой безобразной ситуацией, и перейти на российское издательство. На это, на создание Российского издательского дома, конечно, нужны средства, нужны хорошие переводчики, нужно, чтобы работали наши сервера. Цена вопроса для всей российской периодики – 1,5 млрд рублей в год. Это предложение лежит в правительстве и, к счастью, в конце концов уважаемые коллеги, которые должны принять решение, постепенно начинают понимать необходимость осуществления нашего предложения. Они понимают, что особенно теперь бессмысленно передавать права кому-то на наши научные публикации, а нужно самим повышать качество периодики. Одно то, что мы сами будем печатать и давать в открытый доступ – уже это по мировой статистике переводит наш журнал в более высокий разряд".

Он подчеркнул, что необходимо добиться такого положения, чтобы наши журналы были привлекательны для российских ученых, "и чтобы они хотели в них публиковаться для того, чтобы выйти на мировой уровень".

Поднимался вопрос и о случаях, когда научный коллектив, у которого есть право избрания директора, выбирает себе руководителя, но в процессе согласования на других инстанциях эта кандидатура отклоняется, заменяется на другого. По мнению президента РАН, если научный коллектив получает право выбирать себе директора, "то больше не должно быть нового согласования и изменения кандидатуры. И человек, который хотел бы стать руководителем, но не получил согласие коллектива, должен принять это как необходимое и не бежать к полпреду жаловаться".