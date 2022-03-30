Омбудсмен Петербурга сообщила о росте числа самоубийств в городе

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В 2021 году в Петербурге число самоубийств выросло до 116 случаев за квартал, эксперты считают это последствием пандемии, сообщила уполномоченный по правам человека в городе Светлана Агапитова. Она сказала это в городском Заксобрании, где выступила с докладом.

"С марта 2021 года в Санкт-Петербурге зафиксирована тенденция к росту числа самоубийств. По данным Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра, в третьем квартале 2020 года было зарегистрировано 75 смертей, во втором квартале 2021-го - 97, в третьем квартале 2021 года - 116", - сказала она.

По ее данным, наиболее резкий рост числа суицидов наблюдается среди женщин и пожилых людей в возрасте 60-69 лет.

Население Петербурга в 2021 году сократилось более чем на 6 тысяч человек, отметила Агапитова. Сейчас в городе живут 5 378 тысяч человек. Из них 57% - трудоспособное население, 16% - дети до 16 лет, 27% - пенсионеры. Рождаемость в прошлом году уменьшилась на 3%, смертность увеличилась на 19%, естественная убыль населения увеличилась на 14 тысяч человек, до 28 тысяч.