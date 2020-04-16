Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:32Заразились
на 16.04В России 27 938+3 448В мире 2 056 055+79 863

Эксперт предупредил о грядущем кризисе в области психического здоровья

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Миру необходимо подготовиться к развитию психических расстройств у людей во всем мире после завершения пандемии коронавируса, сообщила газета The Independent со ссылкой на заявления медиков и опрос компании Ipsos Mori.

"Социальная изоляция, одиночество, тревога о здоровье, стресс, экономический упадок - это идеальные условия для возникновения психических проблем", - заявил один из авторов журнала Lancet Psychiatry, профессор Рори О'Коннор из Университета Глазго.

"Если мы ничего не предпримем, то мы можем столкнуться с ростом ментальных расстройств, таких, как тревога, депрессия, а также с ростом проблемного поведения - алкоголизмом, наркоманией, травлей в интернете, азартными играми. Мы также можем столкнуться с ростом бездомности и большим числом разрывов отношений в парах. Масштабы этих проблем слишком серьезны, чтобы их игнорировать, как с точки зрения влияния на жизнь отдельного человека, так и их воздействия на широкую общественность", - подчеркнул профессор.

Согласно опросу Ipsos Mori, проведенному среди 1099 человек, более половины опрошенных заявили о тревоге и страхе из-за пандемии коронавируса.

Группа экспертов, среди которых психиатры, психологи, нейробиологи и неврологи Великобритании, призвали руководство страны проводить регулярный мониторинг психического здоровья британцев, чтобы оценить масштабы грядущей проблемы.

Independent напоминает, что после эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году на 30% возросло число самоубийств среди людей старше 65 лет, о ментальных проблемах заявляли около 29% работников сфера здравоохранения.

Великобритания

Новости

В Испании вновь ускорился прирост смертности от коронавируса

В Испании вновь ускорился прирост смертности от коронавируса

Перебежчик из КНДР впервые стал депутатом южнокорейского парламента

Трамп задумался о возможности платить нефтяникам за отказ от добычи

Продажи британских ритейлеров в марте рухнули до минимума за 25 лет

Продажи британских ритейлеров в марте рухнули до минимума за 25 лет

Что случилось этой ночью: четверг, 16 апреля

Fox News сообщил о лабораторном происхождении COVID-19

Fox News сообщил о лабораторном происхождении COVID-19

Трамп объявил о готовности отправить аппараты ИВЛ в Россию

Трамп объявил о готовности отправить аппараты ИВЛ в Россию

Принц Гарри с женой пожертвуют прибыль от свадьбы на питание школьников

Apple представила iPhone SE с дизайном "восьмерки" и производительностью iPhone 11

Apple представила iPhone SE с дизайном "восьмерки" и производительностью iPhone 11

Экс-глава британской разведки обвинил Китай в замалчивании информации о коронавирусе

Экс-глава британской разведки обвинил Китай в замалчивании информации о коронавирусе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');