Эксперт предупредил о грядущем кризисе в области психического здоровья

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Миру необходимо подготовиться к развитию психических расстройств у людей во всем мире после завершения пандемии коронавируса, сообщила газета The Independent со ссылкой на заявления медиков и опрос компании Ipsos Mori.

"Социальная изоляция, одиночество, тревога о здоровье, стресс, экономический упадок - это идеальные условия для возникновения психических проблем", - заявил один из авторов журнала Lancet Psychiatry, профессор Рори О'Коннор из Университета Глазго.

"Если мы ничего не предпримем, то мы можем столкнуться с ростом ментальных расстройств, таких, как тревога, депрессия, а также с ростом проблемного поведения - алкоголизмом, наркоманией, травлей в интернете, азартными играми. Мы также можем столкнуться с ростом бездомности и большим числом разрывов отношений в парах. Масштабы этих проблем слишком серьезны, чтобы их игнорировать, как с точки зрения влияния на жизнь отдельного человека, так и их воздействия на широкую общественность", - подчеркнул профессор.

Согласно опросу Ipsos Mori, проведенному среди 1099 человек, более половины опрошенных заявили о тревоге и страхе из-за пандемии коронавируса.

Группа экспертов, среди которых психиатры, психологи, нейробиологи и неврологи Великобритании, призвали руководство страны проводить регулярный мониторинг психического здоровья британцев, чтобы оценить масштабы грядущей проблемы.

Independent напоминает, что после эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году на 30% возросло число самоубийств среди людей старше 65 лет, о ментальных проблемах заявляли около 29% работников сфера здравоохранения.