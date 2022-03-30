Школьники из Донбасса смогут выбрать между ЕГЭ и традиционным экзаменом

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Выпускникам школ из Донецкой и Луганской народных республик, а также россиянам из зарубежных школ создадут особые условия сдачи государственного итогового экзамена, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Сейчас на выходе постановление правительства, которое будет учитывать особенности проведения итоговой аттестации 2022 года, и в нем есть раздел, посвященный выпускникам из ДНР и ЛНР. Кроме того, туда внесены дети, которые у нас учатся в зарубежных школах и не смогут в силу обстоятельств вернуться, приехать домой", - сказал Музаев в среду журналистам в Пятигорске.

"Мы учли все группы риска. И для них будут соответствующие условия созданы", - заявил глава Рособрнадзора.

Он уточнил, что у этих выпускников будет возможность выбрать, в какой форме сдавать итоговый экзамен.

Основной смысл: если есть у них желание сдавать экзамен в форме государственного выпускного экзамена, "в традиционной форме, старой, фактически в своей школе, с учителями - это право дается". По итогам этих экзаменов они могут получить аттестат школы, пояснил Музаев.

"Если у ребят есть желание и возможность сдавать ЕГЭ, они находятся в зоне, где есть пункты проведения экзамена, то они могут в такой форме экзамен проходить", - добавил он.

Музаев отметил, что "такие же подходы (будут действовать) для детей, которые остались и учатся в зарубежных школах".