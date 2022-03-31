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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Омский депутат стал фигурантом уголовного дела о дискредитации ВС РФ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Куйбышевский суд Омска избрал меру пресечения депутату городского совета Дмитрию Петренко по делу о публичном распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, сообщили "Интерфаксу" в районном суде в четверг.

"Наш суд сегодня избрал Петренко меру пресечения по ходатайству следствия в виде запрета определенных действий до 28 мая 2022 года", - сказал представитель суда.

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Он уточнил со ссылкой на данные следствия, что уголовное дело в отношении Петренко возбуждено по п."а" ч.2. ст.207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ лицом с использованием своего служебного положения). Других подробностей по делу собеседник агентства не сообщил.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа от 3 млн до 5 млн рублей, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы от пяти до десяти лет с лишением права заниматься определенной деятельностью.

Ранее сообщалось, что во время выборов в сентябре прошлого года Петренко привлекался по делу об административном правонарушении по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Находясь на избирательном участке, он вмешивался в осуществление полномочий избирательной комиссии, ведя видеосъемку. Суд тогда назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста.

Омск Дмитрий Петренко
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