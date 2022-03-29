Ройзман получил еще один штраф в 50 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС РФ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Суд в Екатеринбурге во вторник назначил бывшему мэру города Евгению Ройзману штраф в качестве наказания по второму административному протоколу о дискредитации Вооруженных сил РФ, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Признать виновным (...) и подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказала судья.

В суде Ройзман свою вину не признал. "Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос судьи.

Представитель полиции в ходе заседания уточнил, что видео с изображением Ройзмана появилось на YouTube. "Давая ответы своим подписчикам и зрителям данного видео, (Ройзман - ИФ) высказал дискриминационные высказывания в отношении Вооруженных сил РФ", - сказал он.

Отвечая на вопрос защитника Ройзмана Юлии Федотовой, представитель полиции заявил, что дискретизацией в высказываниях Ройзмана являются "подрыв имиджа, авторитета армии".

Федотова сообщила журналистам, что намерена обжаловать оба судебных решения.

Всего в отношении Ройзмана составлено три протокола о правонарушении за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ), в том числе за пост в соцсети и видеоролик. По первому протоколу суд во вторник назначил Ройзману штраф в размере 50 тысяч рублей.

Третий протокол будет рассмотрен в Октябрьском суде Екатеринбурга 7 апреля.