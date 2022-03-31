Комиссия Думы по биолабораториям на Украине намерена поговорить с Нуланд и сыном Байдена

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Парламентская комиссия по расследованию деятельности биологических лабораторий на территории Украины провела первое заседание, на котором создала рабочие органы, заслушала доклад российских военных и намерена проработать возможность беседы с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд и сыном президента США Хантером Байденом.

"Мы сегодня приняли регламент, мы создали четыре рабочие группы, которые в соответствии с регламентом будут выполнять поручения комиссии и которые будут детально исследовать каждый эпизод, каждый факт, каждый документ. И мы намерены провести такую работу в алгоритме именно серьезной экспертной научной проработки и правовой", - сказала журналистам по итогам первого заседания в четверг сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

По ее словам, одна из четырех подкомиссий будет заниматься медико-биологическим анализом, другая - международно-правовым анализом, третья займется оценкой рисков и угроз безопасности, а четвертая будет отвечать за научно-информационный анализ.

На первом заседании также был заслушан представитель Минобороны. Предварительный вывод, как сказал Яровая, состоит в том, что работа биолабораторий шла при высоком уровне секретности по заказу и при финансировании Минобороны США на основании соглашения с Минздравом Украины.

В парламентскую комиссию были переданы первичные документы, которые парламентарии будут анализировать. Также комиссия намерена взаимодействовать с органами власти и общественными организациями. В частности, по словам Яровой, комиссия намерена исполнить поручение председателя Госдумы Вячеслава Володина и уже начала оценивать, как можно провести беседу с представителями США, которые могут быть осведомлены о работе биолабораторий: речь ранее шла о замгоссекретаря Виктории Нуланд и сыне президента США Хантере Байдене.

"Сегодня было дано поручение комиссии о начале проработки вопросов о возможности приглашения Нуланд и Байдена-младшего", - сказала Яровая.

24 марта Володин заявил, что президент США Джо Байден обязан объяснить создание биологических лабораторий на Украине, которое, по данным Минобороны России, финансировалось из инвестфонда под руководством его сына Хантера Байдена. На пленарном заседании нижней палаты Володин также отмечал, что парламентской комиссии по расследованию биолабораторий нужно получить пояснения Виктории Нуланд, которая высказывалась в СМИ по этому вопросу.