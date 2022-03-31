Парламентская комиссия изучит связь украинских лабораторий и эпидемий в РФ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Парламентская комиссия, которая расследует деятельность биолабораторий на Украине, на заседании 4 апреля будет обсуждать, есть ли связь между работой этих лабораторий и возникавших в последние годы в России биологических и бактериологических угроз, сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, члены комиссии проанализируют последние эпидемии и пандемии в России и займутся установлением "причинно-следственных связей".

"Потому что, возможно, что-то из этого, а может быть и всё, напрямую связано с деятельностью американских биолабораторий на территории Украины", - сказал Косачев журналистам после первого заседания комиссии.

Сенатора спросили, допускает ли он, что пандемия коронавируса связана с работой биолабораторий Украины.

"Нет, мы никоим образом не ставим в таком ракурсе вопрос. Я просто сказал - разные эпидемии, пандемии. Давайте не будем пока заранее предопределять характер нашей работы. Мы открыты к информации, которые нам предоставляют наши собеседники и партнеры и только на основании этой информации мы будем делать наши собственные выводы", - отметил он.

"Мы не подгоняем выводы под заранее поставленную задачу, - заверил сенатор. - Мы понимаем, что наш итоговый доклад будет состоятельным только когда он будет, что называется, деполитизирован и когда он будет абсолютно опираться только на факты, установленные в рамах нашего парламентского расследования, и на доказательства".

По его словам, по закону на парламентское расследование отводится год, но комиссия постарается работать быстро.

"В том, что касается организации нашей работы, несмотря на то, что закон о парламентском расследовании 2005 года отводит нам на эту работу календарный год, мы договорились вести нашу работу максимально оперативно, с тем чтобы как минимум не выходить за эти рамки, но как максимум представить наши выводы как можно быстрее", - сказал сенатор.

Косачев - сопредседатель этой комиссии по парламентскому расследованию.

В начале марта российское Минобороны заявило, что на территории Украины в рамках совместных программ с Пентагоном действуют 30 биолабораторий, которые работали с возбудителями опасных инфекций. Российский МИД стал требовать разъяснений у США и Украины, а также добиваться, чтобы деятельность этих лабораторий расследовали в ООН.

В ООН и Вашингтоне отвергли подозрения Москвы о том, что США на территории Украины занимались разработкой биооружия. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в стране не разрабатывалось ни химическое, ни биологическое оружие массового поражения, а пресловутые лаборатории "остались ещё с советских времен и занимаются обычной наукой".