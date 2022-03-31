В Петербурге спустили на воду новую подлодку "Уфа" серии 636

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - На "Адмиралтейских верфях" спущена на воду большая дизель-электрическая подлодка "Уфа" проекта 636 для Тихоокеанского флота, сообщили в пресс-службе компании.

"В настоящее время степень готовности корабля составляет практически 90%. После постановки подлодки "Уфа" к причальной стенке АО "Адмиралтейские верфи", предприятие начнет швартовные испытания субмарины", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что "Уфа" – четвертая подводная лодка серии 636 для Тихоокеанского флота, она была заложена в ноябре 2019 года.

"На пятой подводной лодке "Можайск" работники верфей проводят подготовку к стыковке блок-модулей. На шестом корабле тихоокеанской серии "Якутск" предприятие проводит работы по формированию корпусных конструкций", - сказали в пресс-службе.

"Серия значимая, большая, она очень нужна Военно-морскому флоту. В этом подводном корабле собраны лучшие инженерные решения, это инновация, созданная инженерами и корабелами", - заявил начальник Главного штаба ВМФ - первый заместитель главкома Александр Носатов на церемонии спуска.

Подводные лодки проекта 636.3 являются одними из самых малошумных в мире и обладают высокой боевой эффективностью. В них сочетаются акустическая скрытность и дальность обнаружения целей, новый инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система и мощное торпедно-ракетное вооружение.