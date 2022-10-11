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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

На Балтфлоте завершены госиспытания подлодки "Уфа" проекта "Варшавянка"

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Балтийском море завершились государственные испытания дизель-электрической подлодки "Уфа" проекта 636.3 "Варшавянка", сообщили в пресс-службе Балтфлота во вторник.

"Экипажи боевых кораблей и спасательных судов Балтийского флота обеспечили государственные испытания дизель-электрической подводной лодки "Уфа", которые завершились в морских полигонах флота", - заявили в пресс-службе.

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Там отметили, что в ходе госиспытаний экипаж субмарины работал вместе с представителями промышленности.

В частности, они выполняли проверку оружия в подводном и надводном положении, работу гидроакустической станции и радиотехнических средств, а также испытывали подлодку на максимальных скоростях.

"Уфа" – дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка", предназначенная для борьбы с подводными лодками и кораблями, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника.

ВМФ РФ Балтийский флот Балтфлот Уфа Варшавянка
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