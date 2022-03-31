Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В Крыму задержали россиянина по подозрению в связях со спецслужбами Украины

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Россиянин, по предварительным данным, причастный к сотрудничеству со спецслужбами Украины, задержан в Крыму, сообщила пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю в четверг.

"Установлено, что мужчина, 1971 года рождения проходил службу в Донецкой народной республике, в последнее время проживал на территории Республики Крым и на постоянной основе поддерживал связи с сотрудниками СБУ", - говорится в сообщении.

Сотрудники ФСБ задержали мужчину при попытке выехать на территорию Украины "с целью организации контактов со спецслужбами, способных нанести ущерб безопасности Российской Федерации", говорится в пресс-релизе.

Задержанного проверяют на причастность к преступлениям, предусмотренным статьями 275 и 276 УК РФ (государственная измена и шпионаж).

ФСБ Крым Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Введение нулевой ставки НДС для туроператоров РФ отложено

Введение нулевой ставки НДС для туроператоров РФ отложено

Минцифры предложило бизнесу поддержать "белых хакеров" деньгами

Минцифры предложило бизнесу поддержать "белых хакеров" деньгами

Поручение Путина о переводе на рубли оплаты экспорта газа выполнено

Поручение Путина о переводе на рубли оплаты экспорта газа выполнено

Россия введет квоту на экспорт подсолнечного масла с 15 апреля по 31 августа

Россия введет квоту на экспорт подсолнечного масла с 15 апреля по 31 августа

Повесть о дружбе и недружбе, редакция судебная. Обзор

Повесть о дружбе и недружбе, редакция судебная. Обзор

"Ситимобил" прекратит работу 15 апреля

Путин подписал указ о весеннем призыве в российскую армию

Власти Крыма могут национализировать квартиру Зеленского в Ялте

Власти Крыма могут национализировать квартиру Зеленского в Ялте

Дело о контрабанде наркотиков экс-сотрудника посольства США Фогеля передано в суд

Южная Осетия может объединиться с Северной в случае вхождения в состав РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код