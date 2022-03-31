В Крыму задержали россиянина по подозрению в связях со спецслужбами Украины

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Россиянин, по предварительным данным, причастный к сотрудничеству со спецслужбами Украины, задержан в Крыму, сообщила пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю в четверг.

"Установлено, что мужчина, 1971 года рождения проходил службу в Донецкой народной республике, в последнее время проживал на территории Республики Крым и на постоянной основе поддерживал связи с сотрудниками СБУ", - говорится в сообщении.

Сотрудники ФСБ задержали мужчину при попытке выехать на территорию Украины "с целью организации контактов со спецслужбами, способных нанести ущерб безопасности Российской Федерации", говорится в пресс-релизе.

Задержанного проверяют на причастность к преступлениям, предусмотренным статьями 275 и 276 УК РФ (государственная измена и шпионаж).