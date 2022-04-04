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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Жителя Крыма заподозрили в хранении взрывчатки и связях с украинскими радикалами

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Предполагаемый сторонник украинских неонацистов, по предварительным данным, причастный к незаконному хранению взрывных устройств и взрывчатых веществ, задержан в Крыму, сообщила пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю в понедельник.

"Установлено, что житель Алушты Республики Крым, 1982 года рождения, по месту своего проживания хранил самодельное взрывное устройство с зарядом взрывчатого вещества более 500 грамм. У задержанного также обнаружены пистолет, тротил, порох, а также иные предметы, имеющие отношения к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

Кроме того, изъяты средства вычислительной техники и мобильной связи, на которых обнаружены видеоматериалы радикального содержания, фотографии с изображением националистической символики и фашисткой атрибутики, а также переписка задержанного с членами украинских националистических батальонов, отмечает УФСБ.

По данным пресс-службы, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывного устройства).

Крым ФСБ Украина
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