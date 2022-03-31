Кубанского подростка попросили арестовать за экстремизм и приготовление к убийству

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Следователи в Краснодарском крае ходатайствует об аресте несовершеннолетнего участника экстремистского сообщества, сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

"Установлено, что в июле прошлого года 16-летний житель станицы Калужской Северского района с правоэкстремистскими идеями вступил в экстремистское сообщество украинской неонацистской молодежной группировки "М.К.У.". Деятельность этого экстремистского сообщества направлена на совершение преступлений в отношении лиц с асоциальным образом жизни, без определенного места жительства, а также возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку", - говорится в сообщении.

Следователи полагают, что с июля 2021 года по февраль 2022 года подозреваемый по указанию организаторов сообщества администрировал несколько групп в мессенджере, размещал в них материалы экстремистского характера и привлекал новых сторонников. Кроме того, по данным СК, он обсуждал с единомышленниками и планировал убить подходящую под цели сообщества жертву, поэтому приобрел и хранил дома огнестрельное оружие и патроны, нож, топор и средства маскировки.

Уточняется, что довести свой умысел до конца молодой человек не смог, так как 29 марта был задержан сотрудниками УФСБ.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.282.1 (участие в экстремистском сообществе) и по ч.1 ст.30, ч.1 ст.105 (приготовление к убийству) УК РФ.