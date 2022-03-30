Сотрудники ФСБ задержали 60 сторонников украинских радикалов в 23 регионах РФ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - ФСБ провела масштабную операцию по задержанию сторонников украинской неонацистской группы М.К.У. в России, задержаны 60 человек.

"В скоординированной работе в 23 регионах Российской Федерации задержаны 60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки "М.К.У.", созданной под контролем украинских спецслужб гражданином Украины Егором Красновым, 2000 г.р., для совершения террористических актов, массовых убийств и экстремистских преступлений в России", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По адресам проживания задержанных изъяты гладкоствольное гражданское охотничье оружие и боеприпасы к нему без разрешительных документов, самодельное огнестрельное и холодное оружие.

Изъяты также средства связи, "содержащие переписку с основателем "М.К.У." Красновым, с фото- и видеозаписями так называемых акций "прямого действия", инструкциями по их проведению и вовлечению новых участников в экстремистскую и террористическую деятельность неонацистской структуры", заявили в спецслужбе.

В ФСБ не раскрыли личности задержанных и другие подробности спецоперации.

"М.К.У." ("Маньяки. Культ убийств") - радикальное сообщество неонацистского толка. В отношении его создателя Краснова в России возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.1 (организация экстремистского сообщества) УК РФ. Ранее он был объявлен в РФ в международный розыск по делу об убийстве.

В течение последнего времени ФСБ неоднократно сообщала о задержании в регионах РФ сторонников радикалов, некоторые из которых, по данным спецслужбы, готовили теракты. В начале марта спецслужба отчиталась о задержании в Рязанской области сторонника М.К.У., занимавшегося администрированием ее интернет-каналов.