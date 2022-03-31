Функция верификации аккаунта на Rutube через Госуслуги может появиться в начале апреля

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Возможность верификации аккаунта на Rutube через профиль на Госуслугах должна появиться у пользователей российского видеохостинга уже в начале апреля, сообщил "Интерфаксу" заместитель генерального директора холдинга "Газпром-Медиа" Александр Моисеев.

"Сейчас остался вопрос согласования финальных документов (...) Я надеюсь, что через неделю уже все будет работать", - сказал он, уточнив, что с технической стороны для этого все готово.

По его словам, такая функция позволит ускорить модерацию аккаунтов пользователей при регистрации. При этом аккаунты анонимных пользователей будут проходить ручную модерацию.

В конце марта Минцифры сообщало, что работает над функцией подтверждения пользователями Rutube своих учетных данных через портал Госуслуг. В министерстве отмечали, что пользователи и авторы контента смогут регистрироваться на платформе привычным способом, а верифицировать аккаунт, заполнив анкету в личном кабинете. Верифицироваться через Госуслуги смогут только физические лица.